Ecuador choc, vince ma scoppia lite tra compagni in campo: “Ti aspetto fuori”

In Coppa America accesa discussione tra Caicedo e Gruezo, che prima se le promettono e poi si scusano. Eliminati gli Usa di Pulisic, Uruguay ok

Succede di tutto in Coppa America, dove sta per chiudersi ufficialmente la fase a gironi di questa edizione del torneo. In attesa dei quarti di finale della kermesse, non mancano polemiche e curiosità. Eliminati gli Stati Uniti, con Pulisic e McKennie costretti a tornare a casa, mentre passa agevolmente l’Uruguay, trascinato da Mathias Olivera, terzino del Napoli risultato decisivo nella notte. Fa discutere, intanto, la bufera che ha colpito lo spogliatoio dell’Ecuador.

Ecuador, lite tra compagni in campo dopo la vittoria

Caos Ecuador. Dopo il pareggio a reti bianche con il Messico, che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa America d’El Tricolor, non è passata inosservata l’accesa discussione che ha visto protagonisti al centro del campo Moisés Caicedo, mediano del Chelsea, e Carlos Gruezo, centrocampista del S.J. Earthquakes. I due calciatori della nazionale ecuadoregna hanno improvvisamente iniziato a litigare, davanti agli occhi del pubblico presente e degli spettatori a casa. I compagni sono stati costretti a dividerli, mentre arrivavano quasi alle mani. “Ti aspetto fuori”, ha detto Gruezo a Caicedo.

Nonostante le immagini parlassero chiaro, i diretti interessati hanno preferito gettare acqua sul fuoco nel post partita di Messico-Ecuador: “Tutto bene con Gruezo, tutto è rimasto sul campo – ha confermato Caicedo –. Siamo tutti felici. Lui è felice, io sono felice”. Sulla stessa lunghezza d’onda il ct Felix Sanchez Bas, già proiettato ai quarti di finale contro l’Argentina di Leo Messi: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo della qualificazione e ora affrontiamo un’altra finale. Non esiste rivale migliore dell’Argentina, con il miglior giocatore del mondo e la migliore squadra del mondo”.

Coppa America, il Panama batte la Bolivia e si qualifica

Nella notte italiana, intanto, Panama ha battuto senza troppi problemi la modesta Bolivia, staccando a sorpresa il pass per i quarti della competizione. Risultato storico, considerando la presenza di Uruguay e USA nel medesimo raggruppamento. 1-3 il risultato finale contro l’undici boliviano, con le reti di Fajardo, Guerrero e Yanis che hanno regalato ai panamensi la fase ad eliminazione diretta della Coppa America 2024. Nel mezzo, da segnalare il gol della bandiera di Bruno Miranda, inutile ai fini dell’esito del match.

Panama, adesso, si prepara ad affrontare i quarti, dove troverà molto probabilmente la Colombia, al comando del gruppo D, che vede impegnato il Brasile di Vinicius e Rodrygo. La Seleçao, in questo momento, incontrerebbe proprio l’Uruguay, qualora si confermasse seconda forza del girone, dopo il pareggio con il Costa Rica e la vittoria con il Paraguay.

Stati Uniti eliminati tra le polemiche, Pulisic e McKennie a casa

Gli Stati Uniti tornano a casa, incassando un’amara eliminazione nel girone C della Coppa America, vinto dall’Uruguay con tre successi in altrettante partite. Cocente delusione per Pulisic e McKennie, pronti a rientrare rispettivamente al Milan e alla Juventus. Il centrocampista, peraltro, è ufficialmente sul mercato e cerca una nuova sistemazione, dopo aver visto saltare il suo passaggio all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz.

Il ko con la Celeste, targato Mathias Olivera (con moltissime polemiche per i dubbi sulla regolarità della rete), e la contemporanea vittoria del Panama ai danni della Bolivia consegnano il terzo posto alla nazionale a stelle e strisce, partita con ben altre aspettative, considerando i talenti presenti in organico. Ora, servirà un periodo di riflessione, per capire come riunire le migliori risorse a disposizione.