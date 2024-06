Coppa America: Pulisic trascina gli Usa, l'Uruguay soffre ma batte Panama

Debutto ok nel Gruppo C per i padroni di casa che liquidano 2-0 la Bolivia grazie al milanista, e per l'Uruguay del Loco che ne fa tre a Panama

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un Perisic da urlo trascina al successo gli Stati Uniti nella gara d’esordio alla Coppa America contro la Bolivia. Parte bene anche l’Uruguay del Loco Bielsa, che liquida il Panama con tre gol.

Coppa America, Gruppo C: Pulisic protagonista con gli Usa

I padroni di casa degli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi l’avventura in Coppa America mandando al tappeto la Bolivia. Si gioca al Cowboys Stadium di Arlington, in Texas, e a dirigere il match è l’italiano Maurizio Mariani. Così come è tutto ‘italiano’ il primo gol dopo soli 3′: assist dello juventino Weah per Pulisic e l’esterno offensivo del Milan disegna una traiettoria alla Del Piero che finisce all’incrocio dei pali. Il rossonero impreziosisce la sua giornata perfetta con l’assist per Balogun che raddoppia poco prima dell’intervallo.

Bolivia, continua la maledizione ‘Copa America’

Già, per la Verde è arrivata la tredicesima sconfitta di fila in Coppa America. Allargando il discorso, la Bolivia ha vinto solo una delle ultime 31 partite disputate nella competizione. L’ultima gioia risale al 15 giugno 2015, quando la selezione riuscire a superare l’Ecuador 3-2 nella rassegna che andò in scena in Cile. Insomma, una vera e propria maledizione per la nazionale allenata dall’ex difensore della Roma Antônio Carlos Zago, che spera di riuscire a regalare almeno una soddisfazione ai propri tifosi nelle prossime due partite.

Ok l’Uruguay di Bielsa: la Celeste ne fa 3 a Panama

Uruguay e Stati Uniti prenotano già un posto ai quarti, grazie ai rispettivi successi nella prima giornata del Gruppo C. La Celeste parte subito bene contro il Panama e sblocca il match al 16′ con un golazo di Araujo su assist dell’ex Roma e Sassuolo Vina. La gara decolla nei minuti finali, quando l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez realizza il 2-0 dopo aver sprecato diverse occasioni. Al 90′, poi, il tris firmato proprio da Vina, prima del gol della bandiera di Panama in pieno recupero con Murillo. C’è molto di Bielsa nell’Uruguay che sta filo da torcere all’Argentina nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Dinamismo, triangolazioni, cambi di fronte, pressione: il tutto alla velocità della luce. Se sotto porta si migliora la mira, Nunez e compagni possono davvero arrivare fino in fondo.