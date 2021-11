Ecuador verso il Qatar: vola il Cile, Lapadula fa sognare il Perù

12-11-2021 10:43

La 13ª e sest’ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2022, oltre a consacrare il Brasile, che vola in Qatar con ampio anticipo grazie alla vittoria sulla Colombia, ha visto accorciarsi ulteriormente la classifica.

I Caféteros, che non perdevano da un anno, sono stati infatti pienamente risucchiati in un gruppone che vede sette squadre racchiuse in quattro punti.

Merito del Cile, tornato pienamente in corsa grazie alla terza vittoria consecutiva: contro il Paraguay decide un’autogol di Silva, che ha permesso a Vidal e compagni di raggiungere in quarta posizione, l’ultima utile per il pass diretto per il Mondiale, la stessa Colombia e l’Uruguay.

In lizza c’è anche il Perù salito a 14 punti grazie al 3-0 alla Bolivia: in gol Lapadula, insieme a Peña e Cueva. Chi il Mondiale lo vede vicinissimo è l’Ecuador, terza forza a quota 20 punti dopo l’1-0 al Venezuela firmato Hincapié.

