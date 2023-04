Ederson: “I viola sono stati bravi”

Il centrocampista della Dea ai canali ufficiali del club: “Sportiello è stato attento e la cosa importante era fare punti, ora pensiamo alla Roma”

18-04-2023 12:01

Ederson, centrocampista dell’Atalanta, dopo il pareggio con la Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro.

Le dichiarazioni di Ederson al termine dell’incontro: ”I viola sono stati bravi ma anche noi siamo stati lì, abbiamo preso punti e ora dobbiamo concentrarci per la gara contro la Roma dove vogliamo fare tre punti. Sportiello è stato attento oggi, non giocava da qualche partita ma è entrato bene e concentrato, facendo una parata incredibile. Abbiamo avuto la palla per vincere con Muriel e Boga ma non è andata bene, sarà per la prossima”.

In chiusura un commento sulla prossima gara: “ La cosa importante era prendere punti, anche senza vincere, ora abbiamo lo scontro diretto contro la Roma e servirà una partita tosta”.