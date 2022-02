EFootball 2022: arrivano le scuse da parte di KONAMI

19-02-2022 19:20

Aggiornamenti sul nuovo gioco di casa Konami eFootball (ex PES). Dopo l’incertezza degli ultimi mesi, arrivano addirittura le scuse da parte della casa Giapponese

La debacle del nuovo progetto

Il nuovo gioco di calcio eFootball era partito con le migliori intenzioni possibili. Bug, rallentamenti e problemi di giocabilità hanno contribuito al quasi fallimento totale del titolo, tanto da farlo diventare il peggior gioco per recensioni su steam. Era chiaro che il nuovo sistema, completamente diverso dal vecchio PES, avrebbe richiesto del tempo per macinare, ma nessuno si sarebbe aspettato tutti questi problemi.

Le ultimissime notizie parlano anche della stagione competitiva a rischio. Il nuovo aggiornamento, che dovrebbe mettere una pezza agli ultimi problemi, è in arrivo soltanto in primavera.

Le scuse di Konami

Proprio per questi continui rallentamenti è arrivato un tweet ufficiale da parte di Konami. “Grazie per giocare eFootball 2022. Ci scusiamo per la lunga attesa per l’uscita dell’update di eFootball 2022 (versione 1.0.0)”, recita cinguettio relativo alla nuova campagna. “Tutto il team sta lavorando duro verso l’uscita della v1.0.0, e confidiamo nel vostro continuo supporto”. E’ evidente come l’azienda giapponese voglia prendere tempo, prima della sopracitata primavera, finestra designata per il lancio dell’update 1.0.

I nuovi aggiornamenti

Oltre a ritocchi e risoluzione di problemi in game, la nuova patch dovrebbe introdurre la modalità Creative Teams che dovrebbe ricordare FUT Ultimate Team e myClub. Questa è sicuramente la novità più attesa, che dovrebbe sancire anche l’inizio delle competizioni, anche se attualmente non ci sono notizie in merito.

“Nel frattempo”, continua il tweet di Konami, “la Pre-season Match Campaign vol.3 inizierà oggi, i giocatori potranno guadagnare ricompense adesso che saranno distribuite dopo l’uscita della v1.0.0″, dal momento che saranno collegate proprio alla modalità Creative Teams. Questo vuol dire che alcune ricompense saranno già sbloccabili, ma gli utenti potranno effettivamente vederle solo con l’uscita della patch.

Si continua dunque a richiedere pazienza a tutti coloro che hanno creduto nel nuovo gioco, ma evidentemente questa pazienza sta per terminare.

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER