DISASTRO KONAMI: Problemi con eFootball 2022 e Metal Gear Solid

11-11-2021 19:44

Nelle scorse settimane vi avevamo già raccontato, di come la casa Giapponese fosse alle prese con una lotta a dir poco impari contro il colosso EA.

L’uscita di eFootball 2022 infatti, era stata accompagnata da moltissime critiche per il gameplay e i numerosi bug. I fan più affezionati però, erano pronti a ricredersi con l’annunciata uscita della patch che avrebbe inaugurato la versione 1.0 di eFootball 2022. Con quest’ultima infatti, sarebbero state introdotte numerose nuove modalità di gioco, tra cui una simile alla più famosa FUT (fifa ultimate team), con l’inserimento di microtransazioni e DLC a pagamento già preordinabili in anteprima. Ebbene negli ultimi giorni si sono susseguiti rumors su un possibile rinvio che sono stati poi confermati direttamente dall’azienda nipponica. la versione 1.0 di eFootball 2022, inizialmente prevista per metà novembre è stata ufficialmente rinviata ad un ipotetica primavera 2022. KONAMI ci ha tenuto a precisare che la data è ancora provvisoria e soprattutto che tutti coloro che avevano già effettuato il preorder, sarebbero stati rimborsati nelle prossime ore. Primi mesi dunque, piuttosto burrascosi per il nuovo progetto free to play, che ancora non riesce a vedere ciel sereno.

Ma i problemi non finiscono qui. Konami infatti si è ritrovata costretta a sospendere la vendita di alcuni capitoli della leggendaria saga di Metal Gear Solid. “Stiamo lavorando attualmente sul rinnovo delle licenze per alcuni video d’archivio storici usati nei giochi, per cui abbiamo preso la decisione temporanea di iniziare a sospendere la vendita di Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 e tutti i prodotti che includono questi giochi sugli store digitali in tutto il mondo a partire dall’8 novembre 2021. Chiediamo quindi la vostra pazienza e comprensione, mentre lavoriamo per rendere questi prodotti di nuovo disponibili per l’acquisto”.

Questo il comunicato rilasciato direttamente dall’azienda. La rimozione riguarda tutte le versioni HD attualmente rilasciate di questi giochi e la raccolta Metal Gear Solid HD. Alla base della decisione dunque, una mancanza di rinnovo dei diritti della storica saga. Una storia che ha dell’incredibile. I fan da tutto il mondo continuano a chiedersi come sia possibile che un colosso come KONAMI, sia arrivato così in ritardo per il rinnovo di questi titoli. Konami ha chiesto pazienza mentre lavorano per ottenerlo, ma questo potrebbe richiedere del tempo ed è anche del possibile che i giochi non vengano mai ripristinati.



Articolo a cura di Francesco Basile

