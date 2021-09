Il 30 settembre sarà rilasciato eFootball 2022, il nuovo PES

C’è la data. Il 30 settembre 2021 sarà rilasciato eFootball 2022, il videogioco di calcio che prenderà il posto di PES. La Konami Digital Entertainment sembra aver fatto le cose in grande e – anche se potrebbe essere puro marketing – ha promesso il simulatore di calcio più bello di sempre. “Abbiamo superato i limiti di PES – si legge sul sito della società giapponese – e siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale. Per simboleggiare l’inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato brand PES e l’abbiamo rinominato eFootball“.

Qualche novità l’avevamo già annunciata e le riassumeremo rapidamente. Il nuovo gioco sarà Free to play, quindi gratuito, e cross-platform, con la grande novità che online i giocatori potranno sfidarsi anche attraverso differenti consolle. Accontentati soprattutto i giocatori di Xbox e Playstation, che vedranno aumentare di colpo il numero di possibili avversari. Va detto che la modalità cross-platform richiederà qualche giorno d’attesa in più rispetto alla data del 30 settembre. Nella Roadmap della Konami è segnalato anche un tesoro molto particolare: in inverno ci sarà l’eSports Tournament Kick off.

Curioso, ma non troppo, che la Konami abbia deciso di giocare d’anticipo con la EA Sports. eFootball 2022 infatti sarà rilasciato 24 ore prima del suo competitor, visto che il 1 ottobre sarà pubblicato FIFA 22. Nella prima versione di eFootball 2022 saranno disponibili 8 club: Juventus, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, Arsenal, Corinthias, Flamengo, Sao Paulo e River Plate.

Ovviamente a seguire tutte le altre squadre saranno messe a disposizione per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 (PC), Steam (PC), iOS, Android.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 07-09-2021 16:12