FIFA 22: sarà rivoluzionata la modalità Ultimate Team

Sono giorni caldi per gli appassionati del celebre videogioco di calcio FIFA. La EA Sports sta svelando un po’ alla volta quali saranno le novità della stagione 2022 di FIFA e alcuni fortunati (anzi, i più bravi) hanno già avuto la possibilità di testare la versione beta. Proprio così. I gamer che nelle precedenti stagioni si sono messi in luce hanno ricevuto l’invito per provare fino al 2 settembre la versione ancora non definitiva del nuovo capitolo.

Tante quindi le novità e molte non riguardano solo la giocabilità o la grafica aggiornata. Una delle prime sarà il fatto che la Roma, l’Atalanta, la Lazio e la Juventus, avendo ceduto i diritti al rivale eFootball, non saranno presenti in FIFA 22 con il nome originale, ma saranno molto più semplicemente chiamate Roma FC (per i giallorossi cambia poco), Bergamo Calcio, Latium e Piemonte Calcio. Si attende anche la soluzione per il Napoli.

Quasi un dettaglio però rispetto a quella che sarà la vera rivoluzione della Ultimate Team. La Division Rivals non avrà partite di qualificazione, ma ci sarà una scalata dalla divisione 10 alla Elite Division. Tutto ciò aiuterà i giocatori di FIFA 22 ad affrontare online avversari più adeguati al proprio livello, evitando la frustrazione di chi non riesce a migliorarsi trovando, per pura causalità, solo avversari più forti, e permettendo allo stesso tempo ai top player di cimentarsi solo con giocatori all’altezza.

Tutte le novità della EA Sports in realtà sembrano studiate per rendere meno stressante l’esperienza di gioco dei player. La Fut Champions, ad esempio, dovrebbe abbandonare la formula delle 30 partite nel weekend, ma ci sarà una nuova soluzione che sarà spalmata su tutta la settimana. Insomma, EA Sports non ha svelato a 360 gradi FIFA 22, ma quanto è trapelato fa già intuire che è in atto una rivoluzione.

La versione beta andrà avanti fino al 2 settembre, mentre FIFA 22 sarà disponibile il 1° ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 17-08-2021 16:17