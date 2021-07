Konami presenta eFootball, l'evoluzione del "vecchio" PES

Si apre il sipario: la Konami, producer di alcuni dei titoli più popolari nel mondo dei videogiochi, ha finalmente svelato le caratteristiche principali della prossima edizione di PES. Sarà una rivoluzione, a partire dal nome, visto che d’ora in poi sarà messa da parte la parola Soccer, per fare spazio solo a eFootball. Per stare al passo con i tempi la casa giapponese ha scelto di mettere sul mercato la versione Free To Play, quindi gratis, per iniziare a giocare, anche se per sbloccare alcune funzionalità sarà necessario effettuare acquisti in app.

E non finisce qui. Il futuro dei videogame è nel competitivo, e l’handicap principale nei tornei eSports, da quelli locali a quelli internazionali, è sempre stato quello di non poter organizzare tornei tra i giocatori delle varie console. Problema superato, visto che eFootball 2022 sarà Cross-Platform: i giocatori Playstation, Xbox, PC, Android ed Apple potranno sfidarsi senza nessuna limitazione. Ovviamente è stato anche superato il problema Cross-Gen. Il gioco sarà compatibile sia sulle vecchie che sulle nuove generazioni della Playstation e della Xbox, anche se in questo caso non c’è stata una grande sorpresa: sul mercato ci sono ancora poche PS5 e limitare il gioco solo alle nuove console sarebbe stato un grande limite.

Una menzione speciale la merita infine l’attenzione data alla grafica da parte della Konami. Per presentarla la casa giapponese si è affidata alle due stelle Neymar e Messi, ambasciatori del gioco che si ritrovano con la stessa maglia (quella di eFootball) dopo esser stati avversari nella finale della Copa America. Un anno di attesa (la precedente edizione è stato in pratica un semplice aggiornamento) è servito a dare una scossa: la community PES ha apprezzato e la prossima stagione potrebbe essere quella del gap colmato con il rivale storico FIFA.

Sulla data del lancio ufficiale di eFootball la Konami ancora non si è esposta ufficialmente, anche se il 22 settembre potrebbe essere il giorno da segnarsi sul calendario.

Articolo a cura di Claudio Zecchina

SOCIAL MEDIA SOCCER | 22-07-2021 18:39