La terza stagione della BeSports si giocherà sul nuovo eFootball

La BeSports, il campionato eSports ufficiale della Serie B, sta per tornare. La terza edizione, come le precedenti, sarà giocata su eFootball, nuovo nome di Pro Evolution Soccer, che cambia il marchio ma rinnova le tante strategie di mercato, confermando anche una delle partnership più importanti. L’annuncio è stato dato dal presidente di Lega Serie B Maura Balata e dal CEO di WeArena (la società che ha organizzato l’evento) Francesco Monastero in occasione della presentazione del calendario della Serie BKT 21-22. Al momento non sono ancora note le date e le modalità di svolgimento del torneo, ma già si sa che la prossima edizione di BeSports avrà moltissime novità riguardanti la presenza di parte della competizione direttamente negli stadi ed il coinvolgimento attivo delle community di tifosi.

I numeri della passata stagione lasciano pensare inoltre che il campionato avrà ancora un grande seguito. La scorsa edizione dell’e-campionato ufficiale di Lega Serie B organizzato da WeArena ha chiuso la stagione degli sport virtuali registrando una copertura complessiva di oltre mezzo milione di contatti raggiunti tra i canali social della Lega Serie B e il canale Twitch di WeArena, oltre al milione e mezzo di copertura e alle quasi 6 milioni di impression ottenute sui canali ufficiali del main sponsor BwinTv.

A vincerla è stata il Pisa, che peraltro si era aggiudicato anche la stagione precedente sempre grazie alla coppia d’oro formata da Carmine Liuzzi (Pisa_n17x) e Salvatore Di Giacomo (Sasinho_DiGiac). In tutto c’è stata la partecipazione di 38 players rappresentanti di 19 club di Serie BKT ed un totale di 120 partite disputate.

Si rimescolano le carte e ovviamente anche le formazioni, visto che in campo scenderanno virtualmente i giocatori ufficiali delle squadre di Club.

Articolo a cura di Claudio Zecchin

SOCIAL MEDIA SOCCER | 27-07-2021 17:18