EFootball 23, svelata la data di uscita. Anche il Milan protagonista!

22-08-2022 21:55

Dopo l’annuncio di FIFA23 anche la data di uscita del diretto competitor efootball è stata svelata. Il trailer della nuova stagione ha infatti comunicato la nuova data di uscita ed un interessante novità riguardante il Milan.

Il nuovo eFootball 2023

Il lancio dell’aggiornamento che darà ufficialmente inizio alla Stagione 1 di eFootball 2023 è previsto nella giornata di giovedì 25 agosto. Dunque bisognerà aspettare solo pochissimi giorni prima di poter provare il nuovo titolo di casa KONAMI. Una scelta interessante, se pensiamo che per FIFA23 toccherà attendere fino alla fine di settembre. Ma non finisce qui, perché insieme al video promozionale, Konami ha annunciato il lancio di una nuova partnership con il Milan, che continuerà ad essere una delle squadre leader nella simulazione calcistica.

La partnership

La particolarità di questo stretto accordo tra le due parti, come si può vedere nel nuovo trailer sul canale YouTube di eFootball, è che avrà ripercussioni non solo nel mondo virtuale del titolo gratuito, ma anche nel mondo reale. In eFootball 2023 sarà possibile competere nella riproduzione digitale dello stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro. Anche le divise ufficiali sono state ricreate nei minimi dettagli, senza contare che ogni giocatore della squadra è stato riprodotto fedelmente nel gioco grazie agli strumenti tecnologici della software house giapponese. Infine, cui nuovi kit ufficiali del MIlan presentano il logo eFootball 2023 in bella vista.

Tulle le licenze di efootball 2023

Il Milan si conferma una delle squadre ad aver sposato il progetto free to play di casa KONAMI. Ecco tutte le restanti collaborazioni esclusive tra i club ed eFootball,

Italia

AC Milan

AS Roma

Atalanta BC

FC Internazionale – in esclusiva dal 2024

SS Lazio

SSC Napoli

Spagna

FC Barcelona

Inghilterra

Arsenal

Manchester United FC

Brasile

Atletico Mineiro

Corinthias

Flamengo

Internacional

Santos

Sao Paulo

Vasco da Gama

Germania

FC Bayern Monaco

Scozia

Celtic Glasgow

Rangers Glasgow

Perù

Sport Boys

Sporting Cristal

Universitario

Argentina

River Plate

Cile