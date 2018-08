Dopo tre anni non troppo fruttuosi in Bundesliga, l'ex Cagliari e Bologna Albin Ekdal è tornato in Italia per vestire la maglia della Sampdoria.

Attraverso il suo profilo Twitter, lo svedese ha ringraziato così il club doriano: "Sono molto grato e felice di aver firmato per la Sampdoria! Non vedo l'ora di giocare di nuovo in Serie A e indossare questa bellissima maglia".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 11:40