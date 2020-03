Elena Santarelli e Bernardo Corradi: l'amore oltre la malattia

Bernardo Corradi ed Elena Santarelli stanno affrontando questi mesi in maniera sollevata, più serena supportato dalla famiglia, dall’equipe dell’Ospedale Bambino Gesù che – come svelato dalla stessa modella e showgirl – li ha aiutati nel percorso.

Ospite de L’intervista, il programma di interviste presentato da Maurizio Costanzo e trasmesso giovedì 19 marzo 2020 in seconda serata su Canale 5, Elena ha parlato del suo dramma e dell’amore per Bernardo e i suoi figli. La showgirl è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata soffermandosi su uno dei momenti più difficili della sua vita: la malattia del figlio Giacomo. Un momento tragico che la stessa showgirl ha ricordato durante un’intervista: “Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante . Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici”. “Impossibile dimenticare”, ha aggiunto commossa.

“È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare – ha spiegato a Costanzo, lasciandosi andare alla commozione -. Ma non è solo il dolore di mio figlio, è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare […] è devastante sotto tanti punti di vista…non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria, per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato”.

La crisi legata alle difficoltà affrontate

Una notizia che ha sconvolto la sua vita e quella di suo marito, ex calciatore del Chievo e della Lazio, che hanno vissuto anche un momento di crisi. Una parentesi dettata dalla drammaticità degli eventi che ha attraversato la loro famiglia e l’affetto più sacro: quello che si nutre verso il proprio figlio.

La nascita del loro amore

La loro è una storia bellissima, di grande affetto e sostegno, anche nei momenti di difficoltà affrontati. Quando si conoscono Elena è già famosa, come Bernardo d’altronde. Classe 1976, Corradi è nato il 30 marzo a Siena. Sin da ragazzino dimostra di avere una grandissima propensione per il calcio che lo porta così ad allenarsi a giocare nei primi club a livello agonistico. Una carriera in crescendo, visto che Corradi diventa uno degli attaccanti italiani più importanti: dall’Udinese alla Reggina, dal Parma al Chievo Verona.

Tra i due scatta subito la scintilla al punto che otto anni dopo i due dicono di sposarsi il 2 giugno del 2014, dopo l’arrivo del figlio Giacomo. Tra i due nessuna crisi, se non un piccolo allentamento nel 2017 quando la coppia scopre che il primogenito ha un tumore cerebrale di cui la Santarelli parla apertamente nel suo libro, Una mamma lo sa.

Un alieno cattivo contro cui il piccolo Giacomo ha vinto e che la mamma ha voluto rendere nota solo una volta conclusa per aiutare tutte quelle famiglie che, in silenzio, vedono i propri figli combattere contro il cancro. E che Corradi ha ha vissuto in modo meno evidente. Solo a Domenica In, Bernardo ha svelato parte dei suoi sentimenti: “Sei una donna con la D maiuscola e dovrei dirtelo più spesso, hai trovato il coraggio di aiutare gli altri in un momento di grande difficoltà”, ha detto rivolgendosi a Elena, sua moglie e compagna.

VIRGILIO SPORT | 20-03-2020 11:31