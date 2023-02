Elmas: "Con Spalletti sono felice"

Il centrocampista azzurro: "La parola Scudetto ancora non la pronunciamo".

17-02-2023 23:50

Eljif Elmas esprime tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, che consolida il primato dei partenopei in A: “La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare e guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa coi tre punti e siamo contenti”.

Il macedone sta trovando spazio e fiducia con Spalletti: “Sono felice. Tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando gioco dall’inizio che quando entro a gara in corso cerco di aiutare i compagni dando il massimo, sappiamo che è una stagione incredibile”.