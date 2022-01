Embiid, la notte dei record: Sixers sempre più su

20-01-2022 09:01

In NBA è stata la notte delle stelle. Se quella di LeBron James non è bastata ai Lakers per evitare l’ennesima disfatta della stagione, decisivi per i successi delle rispettive squadre sono stati Joel Embiid, Nikola Jokic e Luka Doncic.

Il camerunese ha trascinato i 76ers contro Orlando (123-110) per la decima vittoria nelle ultime 12 partite che vale il 5° posto ad Est chiudendo con 50 punti (career high eguagliato) realizzati in soli 27 minuti: 17/23 dal campo e 15/17 ai liberi con 12 rimbalzi.

Embiid diventa così il giocatore più veloce dal 1955 a far registrare una prestazione da almeno 50 punti e 10 rimbalzi

Denver invece si impone al supplementare contro i Clippers (130-128), alla seconda sconfitta consecutiva grazie ai 49 punti di Jokic, ai quali si aggiungono di Aaron Gordon.

Lo zampino di Doncic è decisivo per il momento magico dei Mavericks, che contro Toronto centrano la quarta vittoria di fila (102-98) e la decima delle ultime 11 sfide: lo sloveno sfiora la tripla doppia realizzando 41 punti con 13/24 al tiro, 14 rimbalzi e 7 assist.

