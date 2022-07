Embolo lascia il Borussia M'Gladbach: accordo con il Monaco

13-07-2022 19:08

Breel Donald Embolo è vicino a lasciare, dopo 3 stagioni, il Borussia Mönchengladbach.

L’attaccante della nazionale svizzera – 56 presenze e 9 reti quando chiamato in causa con i rossocrociati – sta lasciando la Germania per raggiungere il Principato di Monaco, dove vestirà il biancorosso della squadra allenata da Philippe Clement.

I monegaschi sborsano 12,5 milioni di euro ai tedeschi per il trasferimento a titolo definitivo. Cifra tutto sommato abbordabile per un giocatore che in 106 presenze con il Gladbach ha totalizzato 25 reti e 20 assist; spesa contenuta, tuttavia, per via del contratto in scadenza che legava Embolo con il Club tedesco.

Cresciuto a Basilea, Embolo si trasferì in Europa ad appena 5 anni, prima in Francia e in Svizzera poi. L’esplosione da calciatore con la maglia proprio del Basilea, poi la Bundesliga anche con lo Shalke 04, prima del triennio col Borussia. Dalla prossima stagione giocherà dunque in Ligue 1.

