Emergenza Palermo: in panchina solo il secondo portiere

Il Palermo gioca il derby contro il Catania nella nona giornata del girone C di Serie C in emergenza totale. I rosanero possono contare solo su 12 giocatori.

Tra squalifiche e positività al Covid-19, la squadra del capoluogo siculo si è trovata decimata, ma la Lega Pro ha confermato la partita.

E così il Palermo deve adeguarsi come può. Con undici giocatori contati che partono titolari. A disposizione di Boscaglia c’è soltanto Matranga, che di professione fa il secondo portiere.

Si complica ancora di più la situazione dei rosanero, già ultimi in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria.

OMNISPORT | 10-11-2020 07:53