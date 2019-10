Emergenza Parma, D'Aversa ne perde altri due

Nonostante il bel pareggio strappato in casa dell’Inter per il Parma ci sono pochi motivi per sorridere in vista del turno infrasettimanale contro il Verona, che vedrà la squadra di D’Aversa scendere in campo martedì in anticipo.

L’emergenza infortuni infatti non si arresta per il tecnico crociato, che oltre a Cornelius, Inglese, Alves e Laurini ha visto infortunarsi anche Riccardo Gagiolo. Il difensore italo-svedese ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale di destra, come evidenziato dagli esami strumentali, e sarà costretto a saltare la sfida contro la formazione di Juric così come Matteo Scozzarella, squalificato per aver pronunciato un'espressione blasfema.

Davanti a Sepe, quindi, considerando già l’assenza di capitan Bruno Alves, dovrebbero quindi giocare Iacoponi e Dermaku centrali con Darmian e Pezzella esterni. In attacco si va verso la conferma di Karamoh con Kulusevski falso centravanti e Sprocati carta di riserva.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 20:14