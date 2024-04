Bologna, Gianni Morandi in ospedale da Lewis Ferguson e si scatenano gli haters: messaggi inaccettabili

Bel gesto del cantante, tifosissimo del Bologna: è andato a trovare lo sfortunato capitano rossoblu, che starà lontano dal campo per sei mesi. Ma non tutti hanno apprezzato.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gianni Morandi in ospedale da Lewis Ferguson. Il popolare cantante, tifosissimo del Bologna, club di cui è stato anche presidente onorario dal 2010 al 2014, ha fatto visita al centrocampista scozzese, capitano rossoblu. Uno dei fari della formazione allenata da Thiago Motta, che viaggia spedita verso una storica qualificazione in Champions League. Ma anche e soprattutto un calciatore vittima suo malgrado di un grave infortunio. Una visita documentata sui social e che ha scatenato, purtroppo, commenti inaccettabili da parte dei “soliti” haters.

Bologna, chi è Lewis Ferguson e che infortunio ha avuto

Ferguson in occasione del match di campionato tra Bologna e Monza ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per questo motivo è stato operato lo scorso 18 aprile, intervento di ricostruzione del legamento crociato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini, direttore del Reparto di traumatologia dello sport degli Istituti Ortopedici Rizzoli. Un intervento perfettamente riuscito, che non eviterà – purtroppo – un lungo stop a Lewis: per lui almeno sei mesi lontano dal campo, quindi niente Europei con la Scozia e niente debutto a settembre in Champions (o comunque in Europa) col Bologna.

Morandi da Ferguson, il post di Gianni su Instagram

Con la sua apparizione in ospedale il cantante è riuscito a strappare un sorriso al centrocampista, come ha scritto in un messaggio diffuso sul suo account Instagram, corredato da foto. Ecco le parole dell’amatissimo cantante emiliano, molto popolare anche sui social: “Sono andato a trovare Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna. Ha 24 anni, è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso… Forza Capitano!”

Il web applaude Gianni Morandi, ma spuntano critiche

Incredibile ma vero, insieme a tanti – anzi tantissimi – messaggi di incoraggiamento per Ferguson e di apprezzamento per il bel gesto di Morandi, si sono materializzati anche messaggi francamente inopportuni. Questo di tale 14Paulinho ha ottenuto in poche ore più di 200 like: “Gianni con 600mila euro a stagione difficile non sorridere”. “Con i soldi che prendono non lo perderei neanche io il sorriso”, un altro messaggio dal tenore simile. E qua e là sul web sono apparsi altri commenti inaccettabili, conditi da critiche al cantante e persino al malcapitato mediano del Bologna. Per fortuna, una sparuta minoranza. Ma terribilmente fastidiosa.