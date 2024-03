Pagelle di Atalanta-Bologna 1-2: Zirkzee e Ferguson ribaltano la Dea. Giornata storta per Koopmeiners

Top e flop della partita Atalanta-Bologna, valevole per la 27° giornata di Serie A 2023/2024: che perle Zirkzee e Ferguson. Lookman ci prova finché è in campo. Il flop è Koopmeiners.

03-03-2024 19:50

L’Atalanta cade ancora. Dopo il ko con l’Inter i nerazzurri perdono in casa contro il Bologna in quello che veniva considerato da tutti, classifica alla mano, come un potenziale spareggio da Champions League. Il vantaggio orobico firmato da Lookman è solo illusorio: nella ripresa Thiago Motta con due cambi ribalta la sua squadra e pure il risultato. Le firme della rimonta sono sempre le stesse, quelle dei due gioielli Zirkzee e Ferguson. Oro colato per i rossoblù, come il numero di punti conquistati.

Atalanta-Bologna, la chiave della partita

Turnover leggero per l’Atalanta in vista del prossimo impegno di Europa League. Il Bologna, invece, si presenta con il miglior 11 possibile e con la conferma della stessa formazione schierata nel turno precedente con l’unica eccezione di Calafiori al posto di Lucumi. Parte meglio la Dea, aggressiva alla sua maniera uomo su uomo. Non è un caso che proprio gli orobici trovino il gol alla mezz’ora con Lookman, abile ad approfittare di una corta respinta di Skorupski.

Nella ripresa Thiago Motta prova a mischiare un po’ le carte. La mossa giusta resta la solita: Joshua Zirkzee. Da una giocata dell’olandese nasce l’azione del rigore che lo stesso attaccante trasforma per l’1-1. Il match a quel punto prende un’altra piega con i padroni di casa che scricchiolano e gli ospiti che la ribaltano con Ferguson. A quel punto Gasperini tenta le contromosse disperate. I nerazzurri vanno alla disperata caccia del pareggio che non arriva. Successo di prestigio per il Bologna, in linea con la sorprendente stagione che sta disputando.

I top e flop dell’Atalanta

Lookman 7 Il gol è da rapinatore d’area ma in realtà svaria sul fronte offensiva, particolarmente a sinistra creando spesso pericoli e mostrandosi assai attivo.

Il gol è da rapinatore d’area ma in realtà svaria sul fronte offensiva, particolarmente a sinistra creando spesso pericoli e mostrandosi assai attivo. Carnesecchi 6,5 Non può nulla sui gol subiti ma ne evita uno su Calafiori. Parata discreta anche nel finale su Ferguson.

Non può nulla sui gol subiti ma ne evita uno su Calafiori. Parata discreta anche nel finale su Ferguson. De Roon 6 Lavoro prezioso del mediano orange, con la consueta quantità di palloni rubati.

Lavoro prezioso del mediano orange, con la consueta quantità di palloni rubati. De Ketelaere 5 Marcato a vista, oggi il belga è in versione risparmio energetico.

Marcato a vista, oggi il belga è in versione risparmio energetico. Koopmeiners 5 Goffo e impreciso. Procura il calcio di rigore poi segnato da Zirkzee.

Goffo e impreciso. Procura il calcio di rigore poi segnato da Zirkzee. Holm 5,5 Entra per marcare Saelemaekers ma non ci riesce.

I top e flop del Bologna

Zirkzee 7 Il solito. Da una sua giocata nasce il rigore che poi trasforma.

Il solito. Da una sua giocata nasce il rigore che poi trasforma. Saelemaekers 7 Ingresso funzionale. Attacca bene gli spazi e ci mette la giusta verve.

Ingresso funzionale. Attacca bene gli spazi e ci mette la giusta verve. Ferguson 7 Una sua gemma consente ai rossoblù di ribaltare il match.

Una sua gemma consente ai rossoblù di ribaltare il match. Posch 5 Dalle sue parti si balla ma non è tutta colpa sua: riceve poco aiuto dai compagni. Ammonito, viene sostituito ad inizio ripresa.

Dalle sue parti si balla ma non è tutta colpa sua: riceve poco aiuto dai compagni. Ammonito, viene sostituito ad inizio ripresa. Orsolini 5,5 Un solo spunto con una conclusione tra le braccia di Carnesecchi. Decisamente poco. Così Motta lo toglie dopo un solo tempo di gioco.

Un solo spunto con una conclusione tra le braccia di Carnesecchi. Decisamente poco. Così Motta lo toglie dopo un solo tempo di gioco. Fabbian 5 Passo indietro rispetto alle precedenti esibizioni. Non entra mai in partita.

Atalanta-Bologna: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 66′ Scamacca), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (dal 62′ Holm), De Roon, Pasalic (dal 62′ Ederson), Ruggeri (dall’89’ Hien); Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere (dal 66′ Miranchuk). A disp: Musso, Vismara, Tolói, Palomino, Touré, Bakker, Adopo, Hateboer. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (dal 46′ Lucumí), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Orsolini (dal 46′ Saelemaekers), Fabbian (dal 56′ Urbanski), Ndoye (dall’87’ Aebischer); Zirkzee (dall’81’ Odgaard). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson J., Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannīs, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta

Reti: al 28′ pt Lookman, 57′ Zirkzee, 61′ Ferguson

Ammonizioni: Posch, Koopmeiners, Holm, Ederson, Odgaard

Recupero: 0′ pt; 4’st

