Serie A, giudice sportivo: stangata per Calabria, graziati Theo Hernandez e Dumfries

Pioli in piena emergenza contro la Juve, squalificato anche Tomori. La Roma a Napoli senza due titolari, Juric perde il "soldato" Linetty

All’indomani di Roma-Bologna e del derby di Milano, che ha assegnato lo Scudetto all’Inter di Simone Inzaghi e ha chiuso la 33esima giornata di campionato, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A.

Serie A, i calciatori squalificati per la 34a giornata

In virtù dei provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso del weekend del 33° turno di campionato, il giudice sportivo ha sanzionato un totale di 10 calciatori, che non saranno protagonisti in occasione della quintultima partita della Serie A 2023-24. Il derby di San Siro tra Milan ed Inter porta con sé scorie non indifferenti, con Dumfries espulso insieme a Theo Hernandez nel finale, al pari di capitan Calabria, autore di un brutto gesto nei confronti di Frattesi. Era diffidato, invece, Fikayo Tomori, ammonito e dunque squalificato contro la Juve.

Caso particolare in casa Roma: nel corso del match perso contro il Bologna di Thiago Motta, sono stati Llorente e Paredes ad incassare un giallo pesante. I due, però, non salteranno il “mini-recupero” con l’Udinese, che andrà in scena giovedì alle ore 20 al “Friuli”, bensì la sentitissima gara con il Napoli di Francesco Calzona, in scena al “Maradona” nel prossimo fine settimana.

Questo l’elenco dei calciatori squalificati in vista della 34a giornata di Serie A:

Luvumbo (Cagliari)

Lauriente (Sassuolo)

Linetty (Torino)

Candreva (Salernitana)

Dumfries (Inter)

Calabria (Milan, due giornate)

Theo Hernandez (Milan)

Tomori (Milan)

Llorente (Roma)

Paredes (Roma)

Graziati Theo Hernandez e Dumfries, due giornate a Calabria

Una sola giornata di squalifica per Theo Hernandez e Dumfries, “graziati” dal giudice sportivo nonostante il rosso diretto ricevuto nel finale di gara a San Siro. I due sono stati protagonisti della maxi rissa che ha caratterizzato i minuti di recupero di Milan-Inter, terminata sul punteggio di 1-2. Due giornate, invece, per Davide Calabria, che a gioco fermo ha rifilato un colpo al volto a Davide Frattesi, su azione da calcio d’angolo. Salterà le sfide con Juve e Genoa.