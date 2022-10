Emerson: “Non guarderò il Mondiale senza Italia”

30-10-2022 11:15

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri si racconta. Il difensore che da questa stagione è in forza al West Ham parla di Italia e mercato, ed ha solo parole al miele per i suoi attuali compagni “azzurri”.

“No, non guarderò il Mondiale, senza Italia non ce la faccio, fu già difficile quattro anni fa, figuriamoci per la seconda volta di fila, ma abbiamo una buona squadra, giovane, serve pazienza e le cose torneranno alla normalità”.

“Dalla serie A non ho ricevuto offerte – prosegue l’italo-brasiliano – ma solo dalla Premier, e tra queste ho scelto il West Ham; non siamo partiti bene ma adesso stiamo raccogliendo punti importanti. Con gli altri italiani in squadra Ogbonna e Scamacca facciamo gruppo, siamo sempre insieme, loro mi hanno consentito di adattarmi al meglio in questa realtà”.