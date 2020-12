Emerson Palmieri: Juve e Inter più lontane

E’ più improbabile l’addio di Emerson Palmieri dal Chelsea a gennaio. L’agente dell’italobrasiliano, Fernando Garcia, a Fcinter1908.it ha parlato del futuro del suo assistito: “Via dal Chelsea a gennaio? Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l’Inter non ci sono stati contatti”.

L’Azzurro manda in ogni caso un segnale a Conte: “Gode della stima di Conte? La stima è reciproca, anche se ora ha un buon rapporto con Lampard”.

OMNISPORT | 22-12-2020 09:11