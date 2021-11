Emery dice no al Newcastle e resta al Villarreal: “E’ casa mia”

03-11-2021 15:16

Unai Emery è e resterà ancora il tecnico del Villarreal. Nelle ultime ore si era scatenato un autentico terremoto scaturito dall’interesse del Newcastle per l’allenatore spagnolo che però, nonostante l’offerta ricevuta dal club inglese, ha deciso di giurare fedeltà al ‘Sottomarino Giallo’.

A mettere la parola fine alla vicenda è stato lo stesso Emery che, solo poche ore fa, dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys aveva annunciato “Non ho detto di no al Newcastle”.

“Non è importante quanto rumore sia stato fatto in un altro Paese, all’interno del club c’è sempre stata trasparenza e lealtà con la famiglia Roig e con la mia squadra e questa per me è la cosa più importante. Il Villarreal CF è la mia casa e sono impegnato al 100%. Sono sicuramente contento dell’interesse di un grande club, ma sono ancora più contento di essere qui ed è per questo che ho comunicato a Fernando Roig la mia decisione di voler continuare a far pare di questo progetto. L’impegno ed il rispetto che percepisco da parte del club e dei miei giocatori è reciproco. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che mi hanno sempre dimostrato. Domenica siamo attesi da una partita molto importante e speriamo di poter ottenere insieme la vittoria. Ci vediamo all’Estadio de la Ceramica”.

Il ricchissimo club inglese dovrà quindi proseguire la ricerca del sostituto di Steve Bruce, tecnico che è stato esonerato lo scorso 20 ottobre.

OMNISPORT