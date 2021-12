Emery: "Mi rispecchio nell'Atalanta, giochiamo per vincere"

07-12-2021 17:58

In vista del match di Champions League contro l’Atalanta, Emery è intervenuto in conferenza stampa: “Vogliamo giocarci l’ultima giornata per passare agli ottavi. Il Villarreal ha già affrontato questa situazione due volte, vogliamo fare la storia, contro un ottimo avversario, cresciuto molto, interpretiamo come uno specchio. Mi rispecchio nell’Atalanta per migliorare, noi abbiamo una storia inferiore, con una struttura differente, ma vogliamo concentrarci con l’élite delle squadre europee. Vogliamo seguire la nostra idea di gioco per raggiungere il risultato che segue questa direzione. Abbiamo seguito una preparazione fisica per affrontare l’Atalanta, nella nostra mentalità di gioco questa è la base, cercare di passare agli ottavi di finale contro questa squadra così completa. Hanno una storia più consolidata, anche durante gli anni, ma quella di domani sarà fantastica. Noi abbiamo vissuto al massimo la preparazione precedente”.

Il Villarreal ha a disposizione due risultati su dieci, ma Umery non si accontenterà: “Vogliamo essere intelligenti, sfruttare i punti forti della nostra squadra, cercheremo di mantenere il possesso della palla, è lì dove sono forti. Dobbiamo creare una partita con personalità e intelligenza, sfruttando pregi, cercando la porta, ci obbligheranno a difendere la nostra area. Non giochiamo per il pareggio, questa non è la nostra mentalità, se poi siamo pari dopo i 90 minuti… Noi giochiamo per vincere”.

OMNISPORT