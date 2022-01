Emma Raducanu commenta il suo inizio di stagione

13-01-2022 16:03

Emma Raducanu non ha avuto un inizio di stagione al top. L’anno è ancora all’inizio ma la vincitrice dell’ultima edizione dello US Open ha iniziato il torne di Sideny perdendo, malamente con Elena Rybakina per 0-6, 1-6.

“Mi sono sentito abbastanza a mio agio e sono stata la benvenuto in campo. Ho avuto molto supporto, il che è davvero buono” ha spiegato Raducanu, a Sportskeeda dopo la sconfitta.

E poi: “Non ho giocato a tennis per 21 giorni (causa covid), sono uscita e ho giocato direttamente contro Rybakina. Voglio dire, è dura ma va bene perché sono molto orgogliosa e felice di essermi messo in gioco”. “Avrei potuto facilmente dire che è troppo presto e giocare la prossima settimana, ma volevo davvero testare dove sono e ovviamente darmi dei punti e delle partite competitivi.

E poi sugli Australian Open: “Sono solo all’inizio della mia prima stagione. Penso che uno dei miei obiettivi non sia quello di non scendere o scendere troppo in alto. È solo cercare di mantenere un progresso costante e di andare verso l’alto, si spera”.

