Empoli a caccia di nuovi gol: presi Vignato e Piccoli

Il fantasista arriva in prestito dal Bologna e prenderà il posto di Bajrami, ceduto al Sassuolo. Il centravanti lascia il Verona e viene girato ai toscani dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

31-01-2023 19:36

Nonostante una prima parte di campionato sopra le aspettative e l’ampio margine di vantaggio sulla zona retrocessione, l’Empoli non si accontenta e punta a essere protagonista anche nel girone di ritorno.

Nelle ultime ore del mercato di gennaio, allora, il club toscano ha definito due importanti innesti nel settore offensivo: dal Bologna arriva cin la formula del prestito con diritto di riscatto il talentuoso trequartista italo-brasiliano Emanuel Vignato, classe 2000, fratello maggiore di Samuele, in forza al Monza. Vignato, impiegato soltanto in otto partite dall’allenatore dei rossoblù Thiago Motta nella prima parte del campionato, prenderà il posto nell’organico dell’Empoli di Nadir Bajrami, ceduto a titolo definitivo al Sassuolo.

Alla voce centravanti, invece, a Francesco Caputo, il cui ritorno a Empoli aveva di fatto aperto il mercato di gennaio, alla corte di Paolo Zanetti si unirà anche Roberto Piccoli: il classe 2001, prodotto del vivaio dell’Atalanta, ma in prestito al Verona nella prima parte di stagione, arriva in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per il club bergamasco.

