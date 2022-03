Empoli, Andreazzoli: "Hellas squadra con numeri da grande, sarà dura"

19-03-2022 13:45

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della difficile gara contro l’Hellas Verona. Nei nove precedenti tra Empoli e Verona in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e un solo pareggio (0-0, il 6 gennaio 2015).

Queste le parole di Andreazzoli:

“Hellas formazione dai grandi attributi, è una squadra con numeri da grande. Anche facendo il massimo a volte non basta, noi ci proveremo. Noi squadre che, come altre, non ha privilegi, e fare punti qui in A è molto faticoso. Noi avremmo firmato per essere a questo punto della classifica prima dell’inizio del campionato […] Il nostro impegno ce lo mettiamo sempre, sia in allenamento che in partita. Per domani vogliamo vincere a tutti i costi. Noi ci dobbiamo guadagnare ogni punto, non abbiamo niente di eccezionale se non la voglia”.

OMNISPORT