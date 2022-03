Empoli, Andreazzoli: "Milan? Serve fortuna e dare il massimo"

11-03-2022 14:02

Tutto pronto per la sfida di San Siro tra il Milan capolista e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, con gli azzurri che vogliono centrare il risultato per cercare di allungare dal terzultimo posto occupato dal Venezia. Vincere in casa del Diavolo non sarà di certo una passeggiata per i toscani, ma il tecnico non vuole partire sconfitto: “All’andata ci eravamo comportati bene, sono tutte situazioni che ti auguri ma non ti danno certezze. Noi abbiamo affrontato il Milan con quattro punti di svantaggio dal primo posto, ora sono primi, questo significa che sono migliorati notevolmente”.

Nel corso della conferenza stampa pre-match, Andreazzoli ha svelato la ricetta “segreta” per mettere i bastoni tra le ruote a Pioli e i suoi: “Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo. Sembra che siamo diventati l’Empoli che è partito con l’idea di andare in Champions, quindi diamoci una regolatina tutti quanti”.

OMNISPORT