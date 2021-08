Empoli, Andreazzoli: "Primo vero test"

Il tecnico dell’Empoli Aurelio De Laurentiis parla in vista del match di Coppa Italia contro il Vicenza: “Di fatto nel nostro precampionato gare probanti sono mancate. Avevamo scelto di fare due gare di livello, ma causa covid siamo stati costretti a non poterle fare. Ad onor del vero, per certi versi, non eravamo neanche pronti. Quella di domani diventa il primo vero test, per verificarci. Lo faremo contro una squadra, il Vicenza, che ho visto giocare in questo periodo: molto ben attrezzata, con una fisionomia ben precisa, e direi anche fastidiosa”.

“Dovremmo giocare contro due componenti: la calura, che e’ davvero esagerata. E il fatto che dovremmo confrontarci col Vicenza per fare risultato: serve interpretare da subito la gara in modo serio e forte. Come mi sento? Emozionato di ricominciare. E dispiaciuto di non poter condividere con il pubblico questo inizio stagione”.

