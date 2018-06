Empoli, arrivi e partenze dalla Slovacchia

I calciatori slovacchi nella rosa dell’Empoli per la stagione del ritorno in Serie A potrebbe salire a due. O restare inalterato. Dopo aver dominato il torneo cadetto, in particolare nel girone di ritorno, gli azzurri di Andreazzoli dovranno difendersi dagli assalti per Miha Zajc, il centrocampista offensivo arrivato nel gennaio del 2017 e tra i protagonisti assoluti della stagione vissuta tra i cadetti: su di lui hanno messo gli occhi in tanti, in particolare la Sampdoria e il Parma, l’ultimo club a farsi sotto con i toscani.

Di contro, è in dirittura l’acquisto di Samuel Mraz, attaccante classe ’97, di proprietà dello Zilina: per il giovane talento slovacco, destinato a dare freschezza a un reparto che dovrebbe vedere un altro innesto oltre alle conferme di Caputo e Donnarumma, l’Empoli è pronto a sborsare un milione e mezzo.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 20:30