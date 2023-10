Pagelle di Empoli-Atalanta 0-3: Scamacca mostruoso sotto gli occhi di Spalletti

Top e flop della partita Empoli-Atalanta, valevole per la 10° giornata di serie A 2023/2024: due gol, due legni e un assist per Scamacca. Cacace e Walukiewicz, che disastro.

30-10-2023 20:26

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta, che asfalta l’Empoli al Castellani nel primo posticipo del lunedì valevole per la decima giornata di Serie A. Prestazione gagliarda dell’undici di Gasperini, reduce dal pareggio beffa in Europa League con lo Sturm Graz. Sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, in tribuna per assistere al match, brillano gli azzurri dell’Atalanta. Su tutti, Gianluca Scamacca, autore di una doppietta da urlo e di un assist. Top e flop di Empoli-Atalanta e il tabellino del match nella nostra analisi.

Empoli-Atalanta: la chiave della partita

Gasperini si presenta al Castellani con Koopmeiners alle spalle del tandem Lookman-Scamacca, che come coppia ricorda la Muriel-Zapata degli anni d’oro. Andreazzoli chiede ai tre attaccanti Cancellieri, Caputo e Cambiaghi di pressare i difensori avversari così da impedire all’Atalanta la costruzione dal basso, arma fondamentale del gioco orobico. Ma l’indicazione del tecnico di casa viene disattesa e gli ospiti sbloccano subito il match. Imbucata di Lookman per Scamacca, tacco favoloso dell’ex West Ham e palla in rete.

Il centravanti della Dea fa ammattire la retroguardia toscana: in pochi minuti prende un palo, gli viene annullato un gol di testa e costringe Berisha a un miracolo. Poi al 30′ impreziosisce una discesa di Kolasinac servendo l’assist per il raddoppio di Koopmeiners.

Nel secondo tempo l’attesa reazione dell’Empoli non arriva. Anzi, è ancora l’Atalanta a spingere e a calare il tris con il solito Scamacca, al Castellani in versione monstre. I padroni di casa non ci sono più e Gasperini decide di preservare Koopmeiners e Scamacca concedendo minuti a De Ketelaere e Pasalic. Diventa un allenamento per gli orobici, che salgono a quota 19 punti piazzandosi al quarto posto con veduta sulla Champions.

I top e flop dell’Empoli

Ebuehi 5: Uno dei pochi a meritarsi la sufficienza tra le fila dei toscani nel primo tempo. Ma poi – tra Ruggeri e Lookman – crolla.

Caputo 5: Stretto nella morsa della retroguardia orobica e di Djimsiti in particolare, il buon Ciccio non ne becca una.

Cacace 5: Si ritrova contro un Hateboer in stato di grazia. E va completamente in bambola.

Cambiaghi 5: Mai uno spunto degno di nota, se non una conclusione respinta da Musso a partita ormai compromessa. Eppure la scorsa stagione il 22enne di Monza, tra l'altro di proprietà dell'Atalanta, aveva mostrato cose egregie, segnando anche sei gol.

Maleh 5: Le (remote) speranze di rimonta dell'Empoli crollano quando da un suo disimpegno errato arriva il tris della Dea.

Luperto 5: Anche per il capitano lunedì nero, nerissimo. All'orizzonte c'è il Frosinone: l'imperativo è resettare e ripartire.

Anche per il capitano lunedì nero, nerissimo. All’orizzonte c’è il Frosinone: l’imperativo è resettare e ripartire. Walukiewicz 4,5: Buca completamente l’anticipo su Scamacca e la punta dell’Atalanta non perdona. Non riesce mai ad arginare l’attaccante orobico.

I top e flop dell’Atalanta

Scamacca 9: Semplicemente indemoniato. Al 4′ sblocca il match con un tacco ch'è un'opera d'arte. Al 17′ centra un palo e due minuti dopo insacca con una splendida incornata, ma il gol gli è negato per fuorigioco di Koopmeiners. Si rifà a inizio ripresa con il sigillo del 3-0. Per non farsi mancare niente s'inventa anche un magnifico destro a giro dalla distanza che bacia la traversa. Finalizzatore sì, ma anche assist-man: suo il passaggio che porta al raddoppio dell'olandese.

Koopmeiners 7: Troppo importante l'ex AZ Alkmaar per Gasperini. Quando Teun è in campo, l'Atalanta brilla. Per lui terzo sigillo in campionato.

Lookman 6,5: Sempre più in sintonia con Scamacca. E lo dimostra l'imbucata che porta al gol del compagno di reparto. Si danna l'anima per la squadra.

Hateboer 6,5: Rispolverato per l'assenza di Zappacosta, sulla destra è un autentico martello. Spinge con costanza e mette in mezzo palloni sempre interessanti.

Kolasinac 6,5: L'ex Arsenal si riscatta con una prova di spessore. Da una sua discesa arriva il raddoppio di Koopmeiners.

De Roon 6,5: Padrone del centrocampo e anche un assist per Scamacca.

Djimsiti 6,5: Annulla Caputo, che – bisogna riconoscerlo – fa davvero poco per impensierire il centrale di Gasperini.

Il tabellino di Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63′ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82′ Bastoni), Grassi, Maleh (75′ Fazzini); Cancellieri (75′ Maldini), Caputo, Cambiaghi (63′ Gyasi). A disposizione: Perisan, Caprile, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Ranocchia, Shpendi. All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini (46′ Toloi), Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (86′ Bakker); Koopmeiners (65′ Pasalic); Lookman (76′ Muriel), Scamacca (65′ De Ketelaere). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Zortea, Bonfanti, Adopo, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Maleh, Cacace, Fazzini

Marcatori: 4′ e 51′ Scamacca, 29′ Koopmeiners

