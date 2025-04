Empoli-Bologna, moviola: una sola svista ma clamorosa per l’arbitro

La prova di Zufferli al Castellani nell’andata della semifinale di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto friulano non ha ammonito nessuno

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Bologna-Empoli di coppa Italia – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia. Come se l’è cavata il fischietto di Udine al Castellani?

I precedenti di Zufferli con Empoli e Bologna

Tre i precedenti con gli emiliani (1 vittoria e 2 sconfitte), score identico nei tre incroci con i toscani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro con Doveri IV uomo, Chiffi al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro non ha estratto alcun giallo.

Empoli-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Gara senza particolari episodi e serata tranquilla per Zufferli che è intervenuto poco, lasciando giocare e senza ammonre alcun giocatore. Una sola svista, piuttosto clamorosa. Al 39′ Solbakken liberato dentro l’area, diagonale velenoso su cui mette una pezza in tuffo Skorupski. Né Zufferli né i suoi assistenti hanno ravvisato la deviazione del portiere del Bologna, niente corner per l’Empoli. Empoli-Bologna è finita 0-3.