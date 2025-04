Empoli-Cagliari 0-0, pagelle e moviola: le magie di Esposito non bastano, va bene ai sardi, Kouamè in lacrime

I toscani non vincono dallo scorso anno e la classifica piange, Nicola si accontenta, buona la prova dell'arbitro La Penna che tiene in pugno la gara

Continua il digiuno dell’Empoli: nello scontro diretto col Cagliari finisce senza reti, un risultato che allunga la striscia-no dei toscani che non vincono dall`8 dicembre, 4-1 sul Verona, da allora hanno ottenuto quattro punti in quindici partite, l`ultimo contro il Como settimana scorsa. Partita brutta brutta, vinta dalla paura, dalla voglia di non sbagliare per l’importanza della posta in palio, con tanti falli e pochissime occasioni da rete: equilibrio totale nel primo tempo, molto meglio i padroni di casa nella ripresa ma non è bastata una prova maiuscola di Sebastiano Esposito per far breccia nella rocciosa difesa sarda. Cagliari anonimo come non mai nei secondi 45′ ma l’obiettivo è raggiunto. Da segnalare l’infortunio al 67′ per Koaumé che cade male e lamenta un problema alla gamba destra: sanitari in campo e giocatore che esce in lacrime.

Top e flop Empoli

Goglichidze 6 . Solido, bravo nell’uno contro uno e puntale.

. Solido, bravo nell’uno contro uno e puntale. Grassi 5.5 . Non incide, galleggia a centrocampo.

. Non incide, galleggia a centrocampo. Pezzella 5 . Anonimo, non riesce a far ripartire l’azione

. Anonimo, non riesce a far ripartire l’azione Esposito 7 . Giocate di fino da rifinitore e pericolo costante in area

. Giocate di fino da rifinitore e pericolo costante in area Cacace 6. Dinamico e volenteroso ma spesso impreciso

Top e flop Cagliari

Palomino 5.5 . A volte perde le distanze e si distrae.

. A volte perde le distanze e si distrae. Luperto 6 . Il più diligente in difesa.

. Il più diligente in difesa. Viola 6 . Pericoloso soprattutto sui calci piazzati

. Pericoloso soprattutto sui calci piazzati Luvumbo 5,5 . Schierato a sorpresa dal 1′ sguscia via costantemente all’avversario ma la mira non sempre lo premia. Cala alla distanza.

. Schierato a sorpresa dal 1′ sguscia via costantemente all’avversario ma la mira non sempre lo premia. Cala alla distanza. Piccoli 5.5. Gli manca lo spunto negli ultimi metri.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Inter-Fiorentina– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca. Vediamo come se l’è cavata al Castellani.

I precedenti di La Penna con Empoli e Cagliari

La Penna aveva già arbitrato in stagione una volta il Cagliari in occasione della sconfitta interna contro il Napoli (0-4) del 15 settembre, due le direzioni di gara con l’Empoli, gli 1-1 di Parma del 27 ottobre e quello interno con il Bologna del 25 gennaio. Il fischietto di Roma era a quota 12 precedenti con i rossoblù durante la sua carriera, con uno score di appena tre vittorie per i colori rossoblù: la prima nel 19/20 nel 5-2 contro la Fiorentina dell’era Maran (5-2), poi il successo esterno a Torino nel 2020/2021 (2-3) e l’ultima nel campionato di Serie B contro la Ternana (2-1). Nelle restanti partite tre pareggi e sei sconfitte. Quindici le gare in carriera con l’Empoli in campo, con i toscani che sono usciti vincitori sei volte, l’ultima vittoria nel maggio della stagione 2022/2023 contro il Bologna (3-1).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e M.Rossi con Prontera IV uomo, Aureliano al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Luperto, Palomino, Augello, Pavoletti.

Empoli-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Gara ruvida sin dall’inizio e tanto lavoro per l’arbitro La Penna che inizialmente sceglie la linea morbida, fischiando senza ammonire tant’è che, nonostante tantissimi falli, il primo giallo arriva al 49′ ed è per Luperto, per una trattenuta su Kouamé. Al 61′ ammonito anche Palomino per aver fermato con le brutte Esposito. All’86’ giallo per Augello per fallo su Solbakken e un minuto dopo per Pavoletti. Un paio di cadute nelle rispettive aree a bilancio ma non c’è mai stato un reale caso da moviola e dopo il recupero Empoli-Cagliari finisce 0-0.