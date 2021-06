Empoli, Corsi: "Con Dionisi capitolo chiuso"

E’ stato uno degli artefici della grandissima e trionfale cavalcata in Serie A dell’Empoli di questa stagione. Alessio Dionisi, tecnico della squadra toscana però, non siederà più sulla panchina degli azzurri e proprio il presidente del club, Fabrizio Corsi, ha ufficializzato la rottura con l’allenatore, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano Il Secolo XIX. “Con noi Dionisi è un capitolo chiuso. Non mi interessa né di lui né della Sampdoria, io mi comporto diversamente… Ora se non vi dispiace sono partito da un’ora per le vacanze e non ho altro da aggiungere”.

Le parole, rilasciate intorno alle 17.40 di ieri, sanciscono la fine del rapporto tra il club toscano e l’allenatore, che – come riportato dal quotidiano – ha messo nel mirino la Sampdoria per fare un salto di carriera.

Il club blucerchiato del presidente Massimo Ferrero ha fatto recapitare a Dionisi nei giorni scorsi una proposta di contratto triennale a 800 mila euro a stagione. Non c’è solo l’ex tecnico dell’Empoli sul taccuino della dirigenza blucerchiata, ma sicuramente al momento l’artefice della promozione in A dell’Empoli è in cima alla lista dei desideri del club ligure per riprogrammare il dopo Ranieri.

OMNISPORT | 10-06-2021 11:10