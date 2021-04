Empoli, Dionisi: "La gara contro l'Ascoli non sarà decisiva"

In caso di vittoria sull’Ascoli e contemporaneo ko della Salernitana contro il Monza, l’Empoli può festeggiare con 3 giornate di anticipo il ritorno in Serie A. Ma nonostantre questa ipotesi, mister Alessio Dionisi, durante la conferenza stampa di vigilia, ha voluto tenere tutti i suoi effettivi con i piedi per terra.

“Le partite vanno giocate, non c’è niente di scritto e tutto va conquistato sul campo: affronteremo una squadra in salute, che gioca un calcio coraggioso, vanno affrontati con rispetto, lo stesso che comunque avranno loro verso di noi. Non ci sono ora gare facile, tutte le squadre ora hanno un obiettivo da raggiungere, lo dice la classifica, e ad Ascoli sarà difficile ottenere un risultato positivo. Gli altri campi? Non guardiamoli, anche se è normale guardare la classifica, siamo vicini a un grande sogno ma si deve continuare a pensare alle nostre partite, di volta in volta. Domani non sarà decisiva, ne sono sicuro: sarà solo determinante per il nostro percorso, come lo sono state tutte. E non è questione di pensare agli campi, ma perché sarà dura per noi. A ogni modo ci siamo creati la possibilità di sbagliare, in campo si deve andare con la mente libera, nel caso il tempo per rimediare c’è: questa deve essere la nostra spinta domani”.

OMNISPORT | 30-04-2021 16:14