Empoli-Fiorentina,Italiano: "Vlahovic deve continuare così, che guardi ai più grandi"

26-11-2021 16:24

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima del derby toscano contro l’Empoli in programma domani pomeriggio al Castellani. La Fiorentina non pareggia in casa dell’Empoli dal dicembre 2005 in Serie A: da allora il bilancio recita quattro successi esterni e due interni.

Queste le parole di Italiano, che inizia rispondendo alla domanda se Vlahovic sia o meno la punta più forte della Serie A:

“Beh, è il capocannoniere… È in cima alla lista per gol realizzati, penso che per le qualità e l’età che ha possa diventare uno dei più forti. Deve continuare così, gli faccio sempre gli esempi di Messi e Ronaldo: continuano a vincere trofei e ogni anno ripartono con la fame di vincerne altri. Se uno mantiene questo spirito, si può parlare di un grande campione”.

Poi una disamina anche del rendimento puori casa:

“Nelle ultime tre non abbiamo fatto gol e abbiamo perso 1-0. Penso però che la squadra dovesse e potesse ottenere di più, però ci metto anche l’avversario. Venezia, Lazio e Juventus sono squadre di livello, guardate anche i risultati del Venezia. Tutte le gare sono difficili, il merito va all’avversario, ma come detto prima ora dobbiamo riprendere il passo di inizio campionato fuori casa. Abbiamo vinto partite difficile e creato situazioni da gol”.

Nelle ultime tre stagioni in cui la Fiorentina ha accumulato più di 20 punti nelle prime 13 partite di campionato, ha sempre poi chiuso il torneo nelle prime cinque posizioni della classifica finale (28 punti nel 2015/16, 24 nel 2013/14, 27 nel 2012/13). Contro l’Empoli potrebbere ancora trovare un successo, considerando anche il maggior tasso tecnico a disposizione.

OMNISPORT