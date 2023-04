Il fischio d'inizio potrebbe slittare di 15' e quondi alle 18.45.

03-04-2023 18:20

Incredibile al Castellani: un cortocircuito ha generato un principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli a pochi minuti dalla partita. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e adesso la situazione è sotto controllo.

Il fischio d’inizio, come ha comunicato in via ufficiale la Lega di Serie A tramite i suoi canali social, è stato posticipato direttamente alle 19:30 (con un’ora quindi di ritardo).