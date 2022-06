Empoli: per l'attacco Zanetti vorrebbe Henry

17-06-2022 15:00

Il nuovo allenatore in casa Empoli, è Paolo Zanetti. L’ex tecnico del Venezia prende il posto di Andreazzoli e pare avere già le idee molto chiare per quanto riguarda il mercato in entrata.

Il nuovo tecnico dell’Empoli Zanetti infatti, avrebbe chiesto al presidente Corsi l’acquisto di Henry dal Venezia, giocatore che sotto la sua guida si è messo in mostra in Laguna.

Il numero uno del club azzurro però, da quanto si apprende dalle colonne della Gazzetta dello Sport, preferirebbe puntare su prestiti provenienti dai top club italiani con relativa valorizzazione. Più facile che alla fine la spunti il Verona, che metterà a bilancio qualche cessione di prima fascia e dunque avrà la disponibilità per investire sul francese.

