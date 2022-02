Empoli, Pinamonti: "Il mio obiettivo è la doppia cifra"

14-02-2022 23:44

Con 9 gol e un assist in 24 presenze stagionali, Andrea Pinamonti si sta rivelando uno dei migliori centravanti del nostro campionato. Il giovane azzurro sta trascinando la neo promossa Empoli fino a zone alte della classifica, e non intende fermarsi di certo qua.

Ospite a Sportitalia, ha voluto parlare della sua stupenda stagione in Toscana:

“Mi sto trovando benissimo, società fantastica. Per me può essere un trampolino di lancio, penso a fare bene in questa stagione e poi magari nella prossima provare a fare un salto di qualità. Quando ho scelto Empoli c’erano varie ipotesi, ma il mister, il Direttore e il Presidente Corsi mi hanno voluto fortemente. Tornassi indietro è una scelta che rifarei mille volte. Il mio obiettivo è la doppia cifra di gol, vero che ci sono vicino ma mi piace fare un passo alla volta. Lotta Scudetto? Forse sono di parte, ma l’Inter resta la squadra più attrezzata anche se Milan e Napoli lotteranno fino alla fine”.

OMNISPORT