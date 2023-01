Empoli sprecone: Ricci e Sanabria lo riprendono nel finale

Zanetti assapora la terza vittoria consecutiva, poi l'orgoglio del Torino prevale, al punto da sfiorare un'incredibile rimonta.

28-01-2023 17:50

Il pari spettacolare tra Empoli e Torino muove la classifica e un pizzico scontenta tutti, perché i toscani si trovavano a una manciata di minuti dal finale avanti di due reti e i piemontesi riescono addirittura a sfiorare il successo pieno nel recupero.

Zanetti sfrutta, per centrare il sesto risultato utile consecutivo, il cinismo dei suoi ragazzi, che trovano la via della rete prima con Luperto sugli sviluppi di un angolo e poi con Marin, che va a segno da lontano insaccando all’incrocio: è l’ex Ricci, che aveva sfiorato l’1 a 1 con un colpo di tacco ribattuto dal palo, a rianimare Juric quando la contesa volge al tramonto. Alla sua girata fa seguito il mancino chirurgico di Sanabria: nelle ultime battute di gioco Miranchuk colpisce infine un palo, creando qualche rammarico negli ospiti imbattuti per la quarta trasferta consecutiva.

Empoli-Torino 2-2

Marcatori: 37′ Luperto (E), 24′ st Marin (E), 37′ st Ricci (E), 40′ st Sanabria (E).

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace (73′ Stojanovic); Akpa-Akpro (65′ Haas), Marin, Bandinelli (84′ Fazzini); Baldanzi (65 Cambiaghi); Caputo, Satriano (72′ Bajrami). A disposizione: Allenatore: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Bajrami, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Guarino, Angori. Allenatore: Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye (55′ Singo), Linetty (46′ Lukic), Ricci, Vojvoda (85′ Aina); Radonjic (55′ Miranchuk), Vlasic; Seck (46′ Sanabria). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Karamoh, Sanabria, Lukic, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Miranchuk, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: Akpa Akpro e Bajrami (E).

Tra una settimana ci saranno Roma-Empoli e Torino-Udinese.