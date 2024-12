Empoli-Torino, moviola: caos dopo il gol annullato, follia di De Sciglio

La prova dell’arbitro Kevin Bonacina, al debutto in serie A al Castellani, analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco ha ammonito 5 giocatori

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Empoli-Torino, era al debutto in serie A. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento con un’interrogazione finalizzata ad “acquisire e conoscere, per quanto di competenza del Ministro dello Sport, gli atti relativi alle scelte operate nella designazione del direttore di gara, e dei controllori designati alla gestione della sala Var”. Tra gli episodi più discussi il gol annullato a Ogunseye e il rigore non concesso a Frigerio. In questa stagione aveva arbitrato già in coppa Italia Milan-Sassuolo. Vediamo come se l’è cavata ieri al Castellani.

I precedenti di Bonacina con Empoli e Torino

Quest’anno per lui, fin qui, sette direzioni in serie B con Bari-Cittadella 3-2 ad essere stata l’ultima. Le squadre più dirette dal fischietto bergamasco sono Cosenza, Ternana ed Juve Stabia con quattro direzioni. Ovviamente non ci sono precedenti né con l’Empoli, né con il Toro.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceccon con La Penna IV uomo, Pezzuto al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Masina, Coco, Grassi, Pedersen, Pezzella.

Empoli-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. All’8′ giallo a Masina per un fallo ingenuo ai danni di Cacace, al 12′ ammonito Coco per un fallo ai danni di Sebastiano Esposito. Era diffidato, salterà la sfida con il Bologna. Al 16′ sul calcio d’angolo a rientrare al centro dell’area di Cacace, Milinkovic-Savic va a vuoto e Ismajli insacca da distanza ravvicinata. Bonacina, però, annulla per un fallo di Maleh sul portiere granata e subito dopo espelle un componente a testa delle due panchine. Al 79′ ammonito Grassi per fallo su Njie. All’84’ giallo a Pedersen per perdita di tempo e subito dopo anche a Pezzella. All’89’ rosso a De Sciglio dalla panchina per proteste reiterate. Dopo 5′ di recupero Empoli-Torino finisce 0-1.