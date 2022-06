Empoli: ufficiale l'arrivo di Destro

28-06-2022 13:50

Archiviata la retrocessione in Serie B del Genoa, c’è già una nuova avventura in Serie A per Mattia Destro, il cui contratto col Grifone era in scadenza alla fine di questo mese di giugno.

Il 31enne bomber marchigiano si è legato per un anno all’Empoli. Il club toscano ha ufficializzato l’accordo: “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Destro. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023”.

L’ex bomber di Siena, Roma, Milan, Inter e Bologna, lascia il Genoa dopo due anni e mezzo e adesso si metterà al servizio di miter Zanetti per cercare di salvare l’Empoli. I suoi gol saranno preziosi per raggiungere l’obiettivo.

