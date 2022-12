01-12-2022 09:15

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha tracciato un primo bilancio della stagione dei toscani in un’intervista rilasciata a Il Tirreno. Queste le sue parole:

“Il bilancio è buono, volevamo che fosse ottimo. Abbiamo fatto punti importanti, qualcuno lo abbiamo perso per strada, altri li abbiamo trovati. L’importante è il vantaggio che abbiamo accumulato sulla terzultima. Fare punti in Serie A non è semplice per nessuno. Però siamo consapevoli di essere giunti a due quinti del campionato e non abbiamo fatto ancora nulla”.

Un commento anche sul mercato che si aprirà da qui a un mese:

“Secondo me la cosa più importante è preservare il gruppo. Quando un gruppo fa bene non va infettato. È importante che quelli bravi restino, sono come nuovi acquisti. Poi probabilmente ci sarà da sfoltire la rosa, anche perché alcuni giovani sono esplosi prima del tempo e hanno cambiato le gerarchie. Per ottenere certi risultati serve tempo e serve mantenere la struttura di un gruppo”.