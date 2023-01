Empoli, Zanetti: "Con la Sampdoria 3 punti fondamentali"

17-01-2023 10:42

Alla rabbia manifestata dal presidente della Sampdoria Marco Lanna, si contrappone la grande gioia per i tre punti conquistati dall’Empoli. Una vittoria, quella per 1-0 del “Carlo Castellani” targata Tyronne Ebuehi, che proietta gli azzurri di Paolo Zanetti a quota 22, col Bologna riagganciato all’undicesimo posto.

L’ex tecnico del Venezia ha spiegato, ai microfoni di DAZN: “Sono tre punti importanti. Non siamo stati belli ma concreti. Abbiamo vissuto un finale delicato in cui si è rischiato di pareggiare una partita che meritavamo assolutamente di vincere. Siamo abituati ai finali thriller, forse non siamo ancora maturi per vincere una partita in maniera netta”.