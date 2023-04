Empoli, Zanetti: “Non sono queste le gare in cui fare punti”

Parla il tecnico toscano dopo lo 0-3 subito al Castellani dall'Inter: “Contento della risposta dei miei ragazzi”

23-04-2023 15:36

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è soddisfatto nonostante lo 0-3 rifilato dall’Inter ai toscani al Castellani: “Sono contento della risposta data dai miei ragazzi, venivamo da una partita in cui avevamo sbagliato l’approccio e invece ci siamo stati dentro. Di solito l’Inter crea tantissimo, invece ha creato poco ma è stata molto più concreta. Incontravamo una grandissima squadra, che giocherà in semifinale di Champions e ha dentro tanti campioni. Non sono queste le partite in cui fare punti”.

Prossime gare decisive per la salvezza: “Devono esserlo, è normale che non siano queste le partite in cui costruire la salvezza. Adesso ne abbiamo davanti altre, altrettanto importanti e difficili, ma contro altre squadre. Diventa importante lo spirito: noi in 31 partite non siamo mai stati vicini alla zona retrocessione e quindi non dobbiamo avere alcun tipo di preoccupazione”.