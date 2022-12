Enzo Fernandez, il Benfica fa il prezzo

23-12-2022 08:25

L’Argentina fresca di terzo titolo mondiale della propria storia non ha messo in vetrina in Qatar solo la leadership di Leo Messi o l’istinto di Emiliano Martinez. A trascinare la squadra di Scaloni verso la gloria è stata anche la qualità di Enzo Fernandez.

El Músico, eletto miglior giovane di Qatar 2022, era arrivato al Mondiale sulla scorta di una prima parte di stagione da protagonista con il Benfica, in fuga in campionato e qualificato agli ottavi di Champions League da primo di un girone che comprendeva anche PSG e Juventus.

Il classe 2001 è arrivato a Lisbona grazie a un’intuizione dei dirigenti delle Aquile, che lo scorso giugno lo hanno ingaggiato dal River Plate per circa 18 milioni di euro e ora pregustano una cessione record.

Secondo quanto riportato da TycSports, infatti, il Benfica non sembra intenzionato ad ascoltare proposte inferiori al valore della clausola rescissoria presente sul contratto di Fernandez, in scadenza nel 2027 e pari a 120 milioni di euro. Per questo secondo la stampa argentina sarebbe già stata rifiutata una proposta da 100 milioni arrivata dal Liverpool.

Enzo Fernandez dovrebbe quindi concludere la stagione al Benfica per poi trasformarsi in uomo-mercato la prossima estate.