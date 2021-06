E’ finita al secondo turno l’esperienza di Fabio Fognini al torneo ATP Queen’s. Il tennista ligure, che non giocava la competiizone inglese, in erba, da 12 anni, è stato battuto dal croato Marin Cilic in due set per 6-3, 7-6.

Nel tabellone del torneo londinese resta così il solo Matteo Berrettini tra gli italiani: l’Azzurro scenderà in campo giovedì contro uno dei beniamini di casa, lo scozzese Andy Murray.

OMNISPORT | 16-06-2021 20:20