Eredivisie, Ajax: Haller fuori dalla lista UEFA per errore

Appena terminato il faticoso mese di calciomercato, tutte le squadre nei giorni successivi hanno l’obbligo di depositare firme e contratti nelle rispettive leghe di appartenenza e in più, per quelle che giocano le competizioni europee, (Champions ed Europa League) devono inoltrare all’UEFA le liste dei giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta.

Tutto secondo copione, ma purtroppo qualcosa in casa dei lancieri, questa volta, non ha funzionato a dovere.

Secondo quanto riporta il sito ‘Nu.nl’, l’Ajax avrebbe infatti commesso un errore madornale al momento della compilazione della lista europea, escludendo Sebastien Haller dai giocatori che potranno essere utilizzati in Europa League. Non è certamente una scelta tecnica visto il costo del cartellino del franco-ivoriano che si attesta sui 22,5 milioni di euro e visto le prestazioni assolutaemnte positive del giocatore che fin qui ha collezionato 2 gol e 4 assist.

La conferma dell’errore sarebbe arrivata anche da un portavoce dell’Ajax che avrebbe ammesso l’errore ai microfoni di ‘ESPN’, rivelando al contempo l’immediato avvio di una ‘trattativa’ con la Federcalcio olandese e l’UEFA per cercare di risolvere il problema. “Haller non è nella lista dei giocatori utilizzabili in Europa League. Siamo al lavoro con la KNVB e l’UEFA per capire come tutto è andato storto”.

OMNISPORT | 04-02-2021 09:11