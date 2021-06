Eric Garcia torna al Barcellona: clausola da 400 milioni

Non è stata una stagione esaltante per il Barcellona di mister Koeman. Proprio per questo, i blaugrana sono già molto attivi sul mercato, per cercare di tornare protagonisti il prossimo anno, sia in Liga che in Champions.

Dopo aver annunciato Sergio Aguero , dal Manchester City ecco un altro importante rinforzo a parametro zero: trattasi di Eric Garcia, come il ‘Kun’ anch’egli svincolatosi dalla squadra allenata da Pep Guardiola.

Il giovanissimo difensore centrale classe 2001, Eric Garcia si è liberato dai Citizens e ha siglato un contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 2026. Per il talento spagnolo, clausola rescissoria da 400 milioni di euro.

Un ‘uno-due’ di rilievo quello piazzato dal Barça, che consegna a Koeman volti nuovi chiamati a migliorare il potenziale di un organico reduce da un’annata contraddistinta da più bassi che alti e dal terzo posto finale nella Liga.

Per Garcia l’approdo al Barcellona rappresenta un ritorno, visto che l’iberico è un prodotto della Masia catalana dove ha militato fino al 2017, prima di trasferirsi al City: in tre stagioni vissute Oltremanica, le presenze complessive sono state 34.

OMNISPORT | 01-06-2021 10:08